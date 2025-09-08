Hasadın ardından fındıklarını kurutan üreticiler, artık geleneksel yöntemlerle evde kırma ve kavurma yapmıyor; bunun yerine özel işletmelere yönelerek fındıklarını hijyenik koşullarda işlettiriyor. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren ve bölgedeki en yoğun işleme tesislerinden biri olan İsko Fındık, sezonun düşük tempoyla başladığını belirtiyor.

İşletmenin sahibi Mustafa Dereköylü, rekolte ve randımandaki düşüşe dikkat çekerek, “Kuraklık ve sıcaklar fındığı ciddi şekilde etkiledi. Böcek zararı geçen yıla göre az olsa da kalite kaybı devam ediyor. Rekoltenin düşük olması nedeniyle kırım işleri bu yıl yavaş ilerliyor. Vatandaşların getirdiği fındıkları günlük olarak kırıyor, kavuruyor ve vakumlu paketler halinde teslim ediyoruz” dedi.

Dereköylü, müşterilerinin büyük çoğunluğunun ürünlerini hediyelik ya da kendi tüketimleri için işlettiklerini vurguladı:

“Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 90’ı fındığını kişisel kullanım veya hediye amaçlı getiriyor. Yüzde 10’luk bir kesim ise fındığını kırdırıp kavurttuktan sonra anlaşmalı marketlerde iç fındık olarak satışa sunuyor. Bir-iki tonluk büyük miktarlarda ürün yaptıran müşterilerimiz az ama bu rakamların ilerleyen yıllarda artacağını öngörüyoruz.”

Ürün Çeşitliliği Arttı

Son yıllarda fındık işleme işletmelerinde ürün çeşitliliği de artış gösterdi. Dereköylü, çiğ iç fındık, kavrulmuş fındık, ballı ve pekmezli fındık ezmesi, çikolatalı krema, fındık unu ve fındık krokan gibi farklı ürünler sunduklarını belirterek, “Hatta fındıktan kuru baklava da üretiyoruz ama şu sıralar talebe yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

Randıman Yarı Yarıya

Fındıkta randıman oranının genelde yarı yarıya çıktığını belirten Dereköylü, “100 kilogram kabuklu fındık getiren bir üretici yaklaşık 50 kilogram iç fındık alıyor. Bu yıl randımanlar 43-48 arasında değişiyor. On yıl önceki kalite artık yok; son beş yıldır fındık kalitesinde ciddi bir düşüş yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dereköylü, fiyatlandırmanın kabuklu fındık üzerinden yapıldığını ve işleme ücretlerinin, ürün çeşitlerine göre değiştiğini de sözlerine ekledi.