Eski ABD Başkanı Donald Trump, tarihi “sus payı” davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. New York’ta gazetecilere konuşan Trump, davanın yargıcı Juan Merchan ve Demokratlara yönelik eleştirilerini yineleyerek, “Davanın kendisine gelecek olursak çok adaletsizdi” dedi.

Yargıç Merchan tarafından bazı savunma tanıklarının “kelimenin tam anlamıyla çarmıha gerildiğini” belirten Trump, “Bu bir aldatmaca. Bu hileli bir duruşma” diye konuştu.





"Adil bir yargılama olmadı"

Trump, Merchan’ı son derece çelişkili olmakla suçlayarak, adil bir yargılamadan mahrum bırakıldığını söyledi. Kendisine uygulanan ve “çirkin” olarak nitelendirdiği yayın yasağına da değinen Trump, yasağı kınadı. Mahkemenin kararını temyize götürmeyi planladığını bildiren Trump, "savaşacağını" ifade etti.

Konuşmasında “Pek çok insan bırakıp giderdi” ifadelerini kullanan Trump, “Ülkemiz ve Anayasamızı kurtarmak için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim için fark etmez” şeklinde konuştu.

Jüri kararının ardından toplanan 34,8 milyon dolardan övgüyle bahseden Trump, “Mücadeleye devam edeceğiz” diyerek, 5 Kasım’daki seçimlerin ülke tarihindeki en önemli gün olduğunu vurguladı.