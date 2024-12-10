"Türkiye'ye Minnettarız"

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümü öğrencisi olan Osam Asabbah, dönüş hazırlığı yapan isimlerden biri. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü dile getiren Asabbah, "Türkiye’de 12 yıldır yaşıyoruz, ekmeğinden yedik, suyundan içtik. Suriye’de 3 evim var, 2’sini Türk vatandaşlarımıza veririm. Burada büyüdüm, Türk bayrağına saygım sonsuz" dedi.

Asabbah, üniversite eğitiminin ardından tamamen dönmek istediğini belirtti: "Şu anda halkımızın yüzde 99’u dönmek istiyor. Göç İdaresi’ne gidip dönüş başvurusu yaptım. İnşallah üniversitem bittiğinde tamamen anavatanıma döneceğim."

"Türk Halkına Sonsuz Teşekkürler"

Bir başka Suriyeli Türkmen olan Yiğit Alaçatı ise Halep’in özgürleşmesinin ardından başlayan geri dönüş dalgasına dikkat çekti. "Son zamanlarda Halep’in alınmasıyla birçok kişi geri döndü. Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz, bize her zaman iyi davrandılar. Bazı sorunlar yaşandı ama genel olarak bize kucak açtılar. Ben de dahil, yüzde 70’imiz geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Yeni Bir Hayat Başlıyor

Suriye’deki siyasi değişikliklerin ardından geri dönüşlerin hızlandığını belirten Alaçatı, "Yeminli tercüman olarak birçok kişi bana ulaşıyor ve 'Ne zaman dönebiliriz?' diye soruyorlar. Muhtemelen birkaç hafta içinde bu süreç netleşecek ve dönüşler başlayacak. Tahminimce altı ay içinde çoğumuz anavatanımıza kavuşmuş oluruz" dedi.

"Türkiye İkinci Vatanımız"

Suriye'den gelen vatandaşların Türkiye'ye olan sevgisi ve minnettarlığı dikkat çekiyor. Osam Asabbah, Türkiye'yi sevmeyenleri kendi düşmanı olarak gördüğünü ifade ederek, "Türkiye bizim ikinci vatanımızdır. Türk kardeşlerimize her zaman kapımız açık" diye konuştu.

Türkiye’de geçirdikleri 12 yıl boyunca eğitimden ekonomiye pek çok alanda hayata tutunan Suriyeliler, şimdi vatanlarında yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bu süreçte hem Türkiye’nin sağladığı destek hem de Suriyelilerin bağlılık mesajları, ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendiriyor.