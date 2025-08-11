Nafakada Alternatif Modeller Gündemde

Bakan Tunç, mevcut sistemde ömür boyu nafaka ödenmesine dair eleştirilerin dikkate alındığını ve bu konuda alternatif modeller üzerinde çalışıldığını açıkladı. “Nafaka hassas bir konu. Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Ancak aynı şekilde nafaka yükümlüsü olan tarafın da adil koşullarda değerlendirilmesi gerekir,” ifadelerini kullandı.

Toplu Nafaka Ödeme Seçeneği Genişletiliyor

Tunç, özellikle toplu nafaka ödeme modelinin daha fazla yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekti. 1987'den bu yana Medeni Kanun'da yer alan “süresiz nafaka” hükmünün, günümüz koşullarıyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. “Dosya bazında tek tek değerlendirilmeli, her iki taraf da mağdur edilmemeli,” dedi.

Aile Arabuluculuğu ile Hızlı Boşanma Süreci

Adalet Bakanı, aile arabuluculuğu sisteminin devreye alınacağını da duyurdu. Bu uygulama ile anlaşmalı boşanma süreçlerinin daha hızlı ve uzlaşmaya dayalı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor. Arabuluculuk süreciyle ihtilaflı konuların daha sağlıklı çözümlenmesi planlanırken, çekişmeli davaların ise bağımsız şekilde görülmeye devam edeceği bildirildi.

Hakkaniyet Esaslı Yeni Yaklaşım

Yeni düzenlemelerin temelinde hakkaniyetli bir denge sağlama hedefi bulunuyor. Bakan Tunç, “Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı adil biçimde sonuçlandırmalı. Bu nedenle düzenlemelerimizde denge ve adaleti esas alacağız,” şeklinde konuştu.

Yeni nafaka düzenlemesine ilişkin yasal adımların önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Sosyal tarafların da görüşlerinin alınacağı bu süreçte, kamuoyunun uzun süredir tartıştığı nafaka meselesine köklü çözümler getirilmesi amaçlanıyor.