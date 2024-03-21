Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) açıkladı. Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluştururken zirvede sarı-kırmızılıların yıldızı yer aldı.

İşte CIES'e göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu:

10 - Semih Kılıçsoy 13.6 milyon Euro

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunda A takıma yükselen Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

9 - Tete 14 milyon Euro

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Tete, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta sadece 4 asist yaptı.

8 - Jayden Oosterwolde 14.7 milyon Euro

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jayde Oosterwolde, Süper Lig'de 24 karşılaşmada forma giydi.

7 - Davinson Sanchez 15 milyon Euro

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 9.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Davinson Sanchez, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 2 gollük performans sergiledi.

6 - İsmail Yüksek 15.2 milyon Euro

2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Önceki sezondan bu yana sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden biri haline gelen milli yıldız Süper Lig'de oynadığı 27 karşılaşmada 4 asistlik performans sergiledi.

5 - Cengiz Ünder 17.8 milyon Euro

Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistle oynadı.

4 - Barış Alper Yılmaz 20.1 milyon Euro

2021-2022 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. 23 yaşındaki milli yıldız, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

3 -Sebastian Szymanski 20.7 milyon Euro

Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'da şampiyon olma başarısı gösteren ve yaz tansfer döneminde 9.75 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 9 gol ve 9 asistle oynadı.

2 - Ferdi Kadıoğlu 21.1 milyon Euro

2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği istikrarlı performansla sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi. 24 yaşındaki milli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

1 - Kerem Aktürkoğlu 25.3 milyon Euro

TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu geldiği günden bu yana gösterdiği gelişimle sarı-kırmızılı ekipte vazgeçilmez oldu. 25 yaşındaki milli yıldız, Süper Lig'de oynadığı 29 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.