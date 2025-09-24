Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bugün TSİ 22.00'de deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu müsabakanın İstanbul hazırlıklarını tamamlayarak, gün içerinde Zagreb'e gitti. Teknik Direktör Domenico Tedesco ile oyunculardan Milan Skriniar, karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak organizasyonla ilgili düşüncelerini paylaşan Tedesco, "Teknik Direktör olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ama benim felsefem şudur hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşünürseniz bir adım atlama riski ile karşı karşıya kalırsınız. Yarın da güzel bir maç olacaktır. Ben bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce teknik direktör olarak Leipzig ile bu turnuvada yarı finale çıkmaya erişmiştik" diye konuştu.



"Biz her zaman maksimumu istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi farkı hakkında konuşan Tedesco, "Şampiyonlar Ligi bizim için daha iyi olur veya bu turnuva bizim için daha iyi olur diye bir şey söyleyemem. Yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim, bu oyuncularım için de geçerli. Çünkü biz her zaman maksimumu istiyoruz. Belirtmiş olduğum gibi Avrupa Ligi’ni seviyorum, değeri artan bir turnuva" ifadelerini kullandı.



"Takımın seviyesi istediğim seviyeden çok uzakta"

‘Takımın seviyesi nasıl?’ sorusuna Tedesco, "Şu an benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum, problem olarak söylüyorum. Çok fazla antrenman yapmak imkanımız da olmadı. Son oynadığımız maçlarda iyi bir oyun ve taktik sergileyemedik. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman bile ikili mücadelelere girmedik. Benim ve ekibin işi bu durumu çözmek. Son dönem bizler için zorlu geçti. Yapmamız gereken çok fazla işimiz ve analizlerimiz var. Oyuncularımdan nasıl bir şey ve nasıl bir atmosfer istediğimizi yönelik onlara dürüst oluyoruz. Adımlar atmamız gerekiyor bu şekilde oynayamayız. İstediğimiz gibi oynayabilmek için çok çalışmamız gerekiyor" yanıtını verdi.



"Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor"

Rakibin taktiği hakkında ise Domenico Tedesco, "Belli bir seviyede her şeyi savunamazsınız ve bu onlar için de geçerli. Ama önemli olan bizim kendi oyunumuzu sergilememiz. Bunu ne kadar çok denersek o kadar başarılı oluruz, bu bir süreç. Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor. Sadece yarın değil Fenerbahçe olarak her zaman böyle oynamamız gerekiyor. Böyle oynayabilecek bir kulüp ve oyunculara da sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.