Trendyol Süper Lig’in 20. haftası cumartesi, pazar ve pazartesi oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Başakşehir - Alanyaspor (3-2) arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 23 gol atıldı. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını da 53'e yükseltti. Haftanın kapanış maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan Beşiktaş ise taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü farklı (3-0) geçerek üst üste 2 maçını kazandı.

11 Aralık 2023'te oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında fiziksel saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara döndü.



Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor - Pendikspor: 1-1

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 3-1

Başakşehir FK - Alanyaspor: 3-2

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor - Konyaspor: 0-0

Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Samsunspor - Sivasspor: 2-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray - Kayserispor: 2-1