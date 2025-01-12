Harcama Limitleri ve %30 Sapma Payı

Takımların harcama limitleri, belirlenen %30 sapma oranıyla birlikte kamuoyuna sunuldu. Süper Lig’de mücadele eden ekipler, bu limitler çerçevesinde transfer ve diğer finansal planlamalarını yapacak.

En yüksek harcama limitine sahip takımlar arasında Trabzonspor 4,98 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 2,38 milyar TL, Galatasaray ise 2,29 milyar TL’lik sapma dahil limitleriyle dikkat çekti.

Takım Takım Harcama Limitleri

Takım Harcama Limiti (TL) %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL)
Galatasaray 1.764.529.273 2.293.888.055
Fenerbahçe 1.832.108.271 2.381.740.752
Trabzonspor 3.833.550.392 4.983.615.510
Başakşehir FK 378.977.636 492.670.927
Kasımpaşa 402.239.726 522.911.644
Beşiktaş 919.741.014 1.195.663.318
Sivasspor 228.264.578 296.743.951
Alanyaspor 445.011.320 578.514.715
Ç. Rizespor 206.223.736 268.090.857
Antalyaspor 181.469.677 235.910.580
Gaziantep FK 155.508.650 202.161.245
A. Demirspor 101.428.974 131.857.666
Samsunspor 378.487.218 492.033.383
Kayserispor 265.591.243 345.268.616
Hatayspor 208.413.381 270.937.395
Konyaspor 120.782.235 157.016.905
Eyüpspor 193.267.117 251.247.252
Göztepe 193.267.117 257.247.252
Bodrum FK 193.267.117 257.247.252

Finansal Sürdürülebilirlik Öne Çıkıyor

TFF, bu limitlerin kulüplerin mali disiplinini sağlamayı ve finansal sürdürülebilirlik ilkelerini korumayı amaçladığını belirtti. Limitler, kulüplerin borçlanma oranlarını kontrol altında tutmak ve futbol ekonomisinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kritik bir öneme sahip.

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Yeni Dönemde Transfer Stratejileri Belirleyici Olacak

Süper Lig kulüpleri, bu limitler doğrultusunda ara transfer döneminde hareket edecek. Özellikle yüksek harcama limitine sahip olan takımlar, kadrolarını güçlendirmek için avantajlı konumda bulunuyor.

Futbol otoriteleri, bu sistemin ligdeki rekabeti ve mali dengeleri nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.