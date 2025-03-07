Şubat ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yatırımcısına yüzde 7,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,76 oranlarında reel getiri sağladı.

Yatırım araçları arasında külçe altını takip eden en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile mevduat faizi (brüt) ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) tarafından sağlandı. Bu araçlar sırasıyla yüzde 1,16 ve yüzde 0,63 oranlarında getiri sağlarken, Amerikan Doları ve BIST 100 endeksi yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile ise yüzde 7,58 oranlarında reel getiri sağladı. Yıllık değerlendirmede ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile ise yüzde 19,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.