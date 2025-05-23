Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2024 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde ilk iki sırayı paylaştı. “Mineral Yakıtlar” kategorisinde STAR Rafineri birinci, SOCAR Petrol Ticaret ikinci oldu. Şirketlerin ödüllerini SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov teslim aldı.

Doğrudan ihracatı artırmaya ve yerli sanayiciyi desteklemeye yönelik çalışmalarını 2024 yılında da kararlılıkla sürdüren SOCAR Türkiye, iki önemli ödül ile bu prestijli listede yerini korudu.