Zorlu maçta kazanan yok! Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 28. haftasında sarı lacivertli Fenerbahçe, bordo mavili ekip Trabzonspor'u Kadıköy'de konuk etti. 131. kez karşı karşıya gelen iki ezeli takım arasında oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetti. İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Trabzonspor, 2'sini ise Fenerbahçe kazanmıştı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN İLK 11’LERİ ŞÖYLE
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada Abdülkadir’in pasında Serdar’dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc’ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1
62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius’un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme’de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
75' Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
71' GOL! Fenerbahçe Miha Zajc'in golüyle beraberliği yakalıyor.
62' Nwakaeme'nin şutunda top üstten dışarı gidiyor.
53' Anthony Nwakaeme'nin sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz topu uzaklaştırmayı başarıyor.
46' Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
46' Hakem Zorbay Küçük ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona eriyor.
35' Crespo, sağ kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda top, Uğurcan'dan döndü. Dönen topa Serdar Dursun'un vuruşunda Ahmetcan, topu çizgiden çıkardı. Ahmetcan'ın çıkardığı top Rossi'ye çarparak dışarı çıktı.
26' Serdar Dursun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
22' GOL! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile öne geçiyor: 1-0.
18' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Siopis'e yaptığı müdahale sebebiyle VAR kontrolü sonrasında kırmızı kart görüyor.
10' Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.
8' Attila Szalai'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Uğurcan Çakır'da kalıyor.
3' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Uğurcan Çakır'da kalıyor.
1' Karşılaşma hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlıyor.