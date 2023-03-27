Zonguldak Voleybol Spor Kulübü 2. Lig yolunda

Zonguldak Voleybol Spor Kulübü, Zonguldak’ı Türkiye Erkekler Voleybol 2’nci Ligi’nde temsil edebilmek için 1. Etap karşılaşmalarında şampiyonluğa ulaştı.

24-25-26 Mart 2023 tarihlerinde Site Spor Salonu’nda oynanan Voleybol Erkekler 2. Ligi Yükselme 1. Etap Karşılaşmalarında rakiplerini 3-0 ve 3-1’lik sonuçlarla geçen Zonguldak Voleybol Erkek Takımı, şampiyonluk sevinci yaşadı. Zonguldak Voleybol Spor Kulübü, Nisan ayı içinde oynanması planlanan Voleybol 2. Ligi Yükselme Final Karşılaşmalarına katılacak.

Zonguldak Voleybol Spor Kulübü Başkanı Mustafa Gonca, “Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi’ne yükselme mücadelemizde ilk etabı başarıyla geçtik. Teknik heyetimizi ve voleybolcularımızı tebrik ediyoruz. İyi bir ekip kurduk. Antrenörlerimiz Cahit Özçelik ve Engin Kabak ile tüm voleybolcularımızla birlikte disiplinli ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Karşılığını 1. Etap karşılaşmalarındaki başarılı sonuçlarla aldık. Şimdi Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi yükselme karşılaşmaları finallerinde mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımıza ara vermeden başladık. Çok uzun bir aradan sonra Zonguldak’ı Erkekler Voleybol’da 2. Lig’de temsil etmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Antranörler Cahit Özçelik ve Engin Kabak da, Zonguldak Voleybol Spor Kulübü Erkek Voleybol takımının finallerde başarılı sonuçlar alması için çalışmalarına ara vermeden başladıklarını belirterek, “İyi bir takımız. 1’nci Etap maçlarında iyi oyunla, iyi sonuçlar aldık. Mücadelemizi daha da yükselterek 2. Lig Yükselme Final maçlarında da başarılı sonuçlar alarak Zonguldak’ı erkekler voleybolda 2. Lig’de temsil etmek istiyoruz” dediler.