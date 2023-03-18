Vincent Aboubakar: “Beşiktaş her zaman en üst seviye bir camia”

Beşiktaş’ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, İstanbulspor maçının ardından ligde kalan maçların hepsine kazanmak için çıkacaklarını dile getirerek, “Beşiktaş her zaman en üst seviye bir camia” dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1’lik skor ile mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincent Aboubakar, “Beşiktaş ile son şampiyon olduğumuz sezonda yine ilk 4-5 maç gol atamadan sezona başlamıştım. Bu sezon da Türkiye’ye geri döndüğümde birkaç maç sonra gol attım. Ama gollerimi atmaya başladım ve devamı gelecek. Futbol böyle bir oyun. Önemli olan sürekli çalışmaya devam etmek. Takıma yardımcı olmak en önemlisiydi. En güzel duygu maçı kazanmaktı. Karşılaşma içerisinde zor anlar da yaşadık ama takım olarak sahada üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“Beşiktaş her zaman en üst seviye bir camia”

Siyah-beyazlılarda oynadığı önceki dönemler ile şu anki takım hakkında farklılıkların olduğunu dile getiren Kamerunlu oyuncu, “Tabii ki takım içindeki oyuncular değişiyor, teknik ekip ve teknik direktör değişiyor. Ama Beşiktaş her zaman seviye olarak en üst seviyede bir camia. Geçmiş dönem ile tabii ki farklılıklar var. Önceki dönemlerime göre bu sene puan olarak rakiplerimizden gerideyiz. Şampiyonluktan biraz uzağız. Fakat herkesin gördüğü gibi çalışmaya ve iyi işler çıkarmaya çabalıyoruz. Taraftarımız bunu görüyor. Ligi ciddiye alıyoruz. Kalan haftalarda yine bugün olduğu gibi çabalamaya, iyi oynamaya ve kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Önemli olan takıma faydalı olmak”

İstanbulspor filelerine gönderdiği gol hakkında konuşan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, “Böyle iyi ve güzel golü hayatımda ilk defa atmıyorum. Aslına bakarsanız benim için atılan her gol aynı ve skora aynı etkiyi ediyor. O yüzden benim için önemli olan gol atmak ve takımıma faydalı olmak” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Aboubakar, “Bu tarz maçları takım olarak severiz. Maç içinde neler olacağını göreceğiz. Takım olarak çok iyi çalışıp elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız” diyerek sözlerini tamamladı.