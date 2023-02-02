Valencia, 20. golünü attı

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 20. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın tek golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 88. dakikada Willian Arao’nun derinlemesine pasında ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Adana Demirspor ağlarına attığı golle gol sayısını 20’ye yükseltti.

Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

12 yıl sonra bir ilk

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 28 gol kaydeden Alex de Souza’dan sonra, bir sezonda 20 gol barajını geçen ilk futbolcu Valencia oldu.