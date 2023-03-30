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UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.
UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.
UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.
Spor 30.03.2023, 18:33
UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.