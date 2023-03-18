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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2023 yılında 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 11 ili etkileyen asrın felaketi deprem nedeni ile erteleme kararı aldı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2023 yılında 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 11 ili etkileyen asrın felaketi deprem nedeni ile erteleme kararı aldı.
Spor 18.03.2023, 13:31
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2023 yılında 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 11 ili etkileyen asrın felaketi deprem nedeni ile erteleme kararı aldı.