Trabzonspor, yağmur altında Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, evinde karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Süper Lig’in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı. 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi 12 eksik ile yağmur altında çalıştı. A Milli takım kampından dönen Uğurcan, Eren, Abdülkadir Ömür dinlenmek üzere izin yaparken, ülkesinin milli takım kampında olan Larsen, Gbamin, Bakasekas, Siopis, Gomez antrenmana katılmadı. Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet, ve Naci Ünüvar ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor’da Gbamin haricindeki futbolcuların milli takımdan dönerek yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtilirken, Teknik Direktör Orhan Ak’ın teknik ekibine dahil olan Trabzonspor’un ve milli takımın eski kaleci antrenörü Alper Boğuşlu da görevine başladı.