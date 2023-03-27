Trabzonspor sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edecek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Trabzonspor’da yeni yönetim Orhan Ak ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan açıklamada Teknik Direktör Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancı vurgusu yapıldı.