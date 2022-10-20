TKBL: Elazığ İl Özel İdare: 88 - DİBA: 85

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 5. haftasında başkent ekibi DİBA’yı ağırlayan Elazığ İl Özel İdare, normal süresi 75-75 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 88-85 kazandı.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-21 eşitlikle geçildi. Devreye de 34-34 berabere girildi. Üçüncü periyodu Elazığ İl Özel İdare 56-55 önde geçerken, mücadele 75-75’lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Nefes kesen uzatma periyodunda pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdare, müsabakadan 88-85 galip ayrıldı.

Bordo-beyazlılarda Channon Fluker, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynarken, İlknur Yıldızhan Çetin 13, Fatma Ata 12 ve Yaren Gündüz 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

TKBL’de mücadele eden bir diğer Elazığ takımı olan Elazığ Basketbol Kulübü ise deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut Gelişim’e 67-63 yenildi.