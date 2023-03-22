TFF’den küme düşecek takım sayıları ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon sonunda liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından liglerden çekilen takımlar ve küme düşecek takım sayıları ile ilgili karar aldı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetimi Kurulu’nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;

Hatayspor ve Gaziantep FK’nın Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine,

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor’un Spor Toto 1.Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig’e düşürülmesine,

Adıyaman Futbol Kulübü ve Diyarbekir Spor’un TFF 2. Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) TFF 3. Lig’e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 3. Lig’e düşürülmesine,

Kahramanmaraşspor’un TFF 3. Lig’den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) Bölgesel Amatör Lig’e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmesine,

Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün TFF 3. Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig’e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmesine,

karar verilmiştir" denildi.