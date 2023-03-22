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TFF: "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine karar verilmiştir."
TFF: "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine karar verilmiştir."
Spor 22.03.2023, 14:45
TFF: "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine karar verilmiştir."