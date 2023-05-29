TFF eski yöneticisi Serdar Güzelaydın’ın annesi vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticilerinden Serdar Güzelaydın’ın vefat eden annesi Fidan Güzelaydın, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Teknik Direktör Fatih Terim de Serdar Güzelaydın’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Serdar Güzelaydın’ın annesi Fidan Güzelaydın, 89 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul’da yaşamını yitiren Güzelaydın’ın cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine getirildi. Merhume Güzelaydın, Çatalzeytin Merkez Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karamandağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fidan Güzelaydın’ın cenazesine eski bakan Murat Başesgioğlu ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra birçok ünlü isim, yakınları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından vatandaşlara ilçede yemek ikram edildi.