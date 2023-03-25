TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - 52 Orduspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor 25. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Hüseyin Sepetçioğlu x, Emrah Altındağ xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Berkay Çakır xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Bertuğ Başdemir xx (Mehmet Tosun dk. 87 ?), Uğurcan İkikardeş xx (Eren Bayraktar dk. 75 xx), Abdulkerim Canlı xx (Mustafa Demirel dk.75), Furkan Gedik xx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xxx, Ahmet Keleş xxx, Kubilay Serbest xx (Uğurcan Bekçi dk.63)

Yedekler: Furkan Yardım, Tarık Mayhoş, Uğur Daşdemir

Teknik Direktör: Özgür Çetiner

52 Orduspor: Taha Ayan xx, Sinan Morgil xx, Yalçın Eycan Kaya xx, Nevzat Bilen xx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Muhlis İstemi xxx (Yusuf Mert Tunç dk.83), Erhan Karayer xx, Sefa Küpeli xxx (Furkan Kütük dk. 90+6 ?), Özgen Erdem xx (Sergen İlhan dk. 68 xx), Gökhan Erdöl xx (Emir Uzun dk. 83 ?)

Yedekler: Mikail Keskin, Anıl Taşdemir, Abdullah Sezgin

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Goller: Bertuğ Başdemir (dk. 74) (Belediye Derincespor), Sefa Küpeli (dk. 65) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Abdulkerim Canlı, Bertuğ Başdemir, Ahmet Keleş, Furkan Gedik (Belediye Derincespor), Nazmi Candoğan (52 Orduspor)