TFF 3. Lig: 1922 Konyaspor: 2 - Çatalcaspor: 2
TFF 3. LİG 1. GRUP 25. HAFTASINDA 1922 KONYASPOR EVİNDE ÇATALCASPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında 1922 Konyaspor evinde Çatalcaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Gökhan Özkan xx, Ali Şahin xx
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı xx, Gökberk Efe x (Oğuzhan Uzun dk. 46 xx), Burak Özsoy xx (Çağdaş Şendur dk. 75 x), Hüseyin Uyanıker xxx, Fatih Mankır xx, Furkan Birdal xx, Cihat Aktaş xx, Hüseyin Tüfekci xx, Muhammed Doğan xx, Seyit Mehmet Söğüt xxx, Furkan Cinkaya x (Burak Temir dk. 27 xx)
Çatalcaspor: Ramazan Üstündağ xx, Yusuf Sarohan xx (Yunus Duyan xx 63), Reha Kurt xx (Mustafa Sol dk. 90+1 ?), Yunus Karaman xx, Bahri Avcı xx, Ertuğrul Usta x, Tayfun Yanar xx, Furkan Orak xxx (Fatih Ekinci dk. 83 ?), Emre Aydın x, Murat Yılmaz xx (İsmail Sevindi dk. 84 ?), Selahattin Seyhun xx (Mustafa Öztürk dk. 63 x)
Goller: Selahattin Seyhun (dk. 4), Furkan Orak (dk. 21) (Çatalcaspor), Hüseyin Uyanıker (dk. 48 ve 66) (1922 Konyaspor)
Kırmızı kart: Emre Aydın (dk. 41) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Selahattin Seyhun (Çatalcaspor), Muhammed Doğan, Oğuzhan Uzun (1922 Konyaspor)