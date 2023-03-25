TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Zonguldak Kömürspor, Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Zonguldak Kömürspor, Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Veli Karakaya xx, Baykal Tuna xx, Mustafa Onur Özgenç xx
Zonguldak Kömürspor. Egemen xx, Emrah xx, Hakan xx, Emre Kara xx, Oğuzhan Matur x (Hüseyin dk. 86 x), Abdulkadir xx, Ercüment xx, Aykut x (Ahmet Daniel dk. 80 x), Mümin x (Mevlüt dk. 69 x), Fatih x, Embiya xx
Etimesgut Belediyespor: Osman xx, Fatih x, Talha x, Aykut xx, İsmail xx, Furkan x (Fatih dk. 67 x), Reşo x, Mehmet Sıddık x (Hüseyin Fıstıkçı dk. 67 x), Yasin x (Vedat dk. 85 x), Turan x, Muhammet (Gülhan dk. 85 x)
Goller: Muhammet Beşir (dk. 5) (Etimesgut Belediyespor), Abdulkadir (dk. 43) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Fatih, Aykut Emre, Oğuzhan Matur (Zonguldak Kömürspor), Turan, Fatih (Etimesgut Belediyespor)