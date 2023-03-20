TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - Pazarspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, hava muhalefeti nedeniyle bir gün rötarlı oynanan 27. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Pazarspor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor tribünlerinden teknik direktör Fırat Gül aleyhine ‘istifa’ sesleri yükseldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx, Hasan Cebeci xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Alihan Kubalas x, Yalçın Kılınç x, Cem Ekinci xx, Yusuf Cihat Çelik x, Okan Eken x (Mertan Caner Öztürk dk. 58 xx), Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz x (Emre Nefiz dk. 77 xx), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Cengizhan Akgün x (Samed Ali Kaya dk. 58 xx)

Yedekler: Eren Bilen, Diogo Aleksis Özçakmak, Hazarhan Karaca, Mehmet Sak, Bedirhan Yıldız, Serhat Doğukan Taşdemir, Furkan Uludaş

Teknik Direktör: Fırat Gül

Pazarspor: Doğukan Özkan xx, Korhan Güler xxx, İlhan Topatar xx (Eray Yüksel dk. 89 ?), Sercan Besler xx (Muhammet Nişancı dk. 67 xx), Bedirhan Özyurt xxx, Kadir Salih xx (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 89 ?), Emrullah Ertuş xx (Güvenç Usta dk. 67 xx), Metin Güler xxx, Mehmet Cansın Çiçek xxx, Onur Kızıltaş xxx, Seymen Salih Adalı xxx (Alperen Aşkın Erol dk. 90+10 ?)

Yedekler: Yasin Davuş, Ömer Faruk Çalışkan

Teknik Direktör: Nazım Gülay

Sarı Kart: Eren Bilen (Kocaelispor), İlhan Topatar, Doğukan Özkan, Seymen Salih Adalı (Pazarspor)

Goller: Cem Ekinci (dk.42) (Kocaelispor), Seymen Salih Adalı (dk.7) (Pazarspor)