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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet’e 3-0 mağlup oldu.
Spor 19.03.2023, 16:36
Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet’e 3-0 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Selin, Merve Nur, Fatma, Berra, Özlem, Özge Nur, Semra, Çağla, İdil Naz, Aslıhan, Anna, Sara, Sasa
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe: Gizem, Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: 19-25, 23-25, 13-25
Süre: 79 dakika (26, 29, 24)