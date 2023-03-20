Stefan Kuntz: “Milli armayı taşıyacak olmak, oyuncular için en büyük motivasyon”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde, Ermenistan ve Hırvatistan’a karşı D Grubu’nda oynanacak maçlar öncesinde yaptığı açıklamada, “Milli armayı taşıyacak olmak, oyuncular için en büyük motivasyon. Kesinlikle Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz” dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024’e katılmak istediklerini belirten Kuntz, "Takım halinde iyi adımlar attık. Ekip olarak gelişim sağlıyoruz. Önümüzde gelişim kaydetmemiz gereken yol ve atacağımız adımlar var. Bu turnuvada FIFA sıralamasında bizden daha üst sıralarda bulunan ülkeleri yenmemiz gerekiyor. Hırvatistan son katıldığı turnuvalarda son 4’e kalmayı başaran başarılı bir takım. Türkiye Milli Takımı, hedeflediği tüm turnuvalara katılacak güce sahip. Önümüzdeki maçlarda alacağımız güzel sonuçlar, son zamanlarda kötü zamanlar geçiren Türk halkı için de moral olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Milli takıma kazandırabileceğimiz birçok genç oyuncu mevcut”

Kadro seçimiyle ilgili Türkiye için en iyisini düşünüp hareket ettiklerini dile getiren Stefan Kuntz, “Salih Özcan ve Mehmet Can Aydın gibi oyuncular ülkeye kazandırılmış oyuncular evet ama bu listeye Ferdi Kadıoğlu’nu da eklemeliyiz. Ferdi de bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisini de milli takıma kazandırmak için oldukça fazla çaba sarf ettik. Yönetim ile ileriye dönük neler yapabileceğimize dair sürekli iletişim halindeyiz. Hamit Bey ile de bu konuyu defalarca konuştuk. Eskiden gurbetçi oyuncuları milli takıma kazandırmak için çalışan yurt dışı şubeleri vardı. Bu gençleri milli takıma kazandırabilmek için futbol dünyasının saygın isimlerinden faydalanmak, onların yardımını almak kesinlikle işimizi kolaylaştıran bir durum” şeklinde konuştu.

Mehmet Can Aydın’ın, Almanya yerine Türk Milli Takımı’nı seçtiğine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Mehmet bugüne kadar hiç milli takım düzeyinde oynamadı. Buraya alışabilmesi zaman alabilir. Buraya davet etme sebebim de bu yüzden diyebilirim. Takıma ayak uydurması, ortama alışması bizim açımızdan en önemli durum. Mehmet, Türkiye yerine Almanya milli takımını da tercih edebilir, hatta şuan Almanya alt yaş ekiplerinde antrenman da olabilirdi. Ama kendisi Türk Milli Takımı’nı tercih etti. Bu tarz birçok oyuncu var, milli takıma kazandıracağımız. Alt yaş gruplarındaki milli oyuncular için çalışmalarımız devam edecek” cümlelerine yer verdi.

“Milli armayı taşıyacak olmak, oyuncular için en büyük motivasyon”

Ülkenin geçirdiği zor günlerde oyuncuları kamplarda bir arada tutmak için milli ruhu ön plana getirdiklerini söyleyen Alman teknik adam, “Önümüzde bir turnuva var ve Türkiye olarak bu turnuvada yer almak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız. Takımdaki devamlılık, saygıdeğer bir hareket olduğu için bu konuda işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bir sonraki turnuvanın Almanya’da olması Alman futbol kültürü ile yetişen birçok oyuncumuz olduğu için ve Almanya’da birçok Türk vatandaşın bulunması açısından itici bir güç. Tabii ki en önemlisi de milli armayı taşımak, ülke için oynamak istemeleri oyuncularımı motive etmemdeki en önemli unsurlardan” diye konuştu.

“Salih beni arayarak özür diledi”

A Milli takım kadrosuna dahil edilmeyen Salih Uçan hakkında da açıklamalarda bulunan Kuntz, “Salih Uçan konusunda medyaya yansıyan çok yersiz haberler okudum. Salih bir adım atarak beni aradı ve biz bu konu hakkında kendisiyle görüştük. Kendisi benden yanlış anlamalar için özür diledi ve biz birlikte en doğru kararı alarak olayı bertaraf ettik. Bu konuda aramızda bir sorun yok ve bundan sonraki süreçte performansına göre karar vereceğiz” dedi.

“Çağlar, burada olduğu her dönem elinden gelenin en iyisini yaptı”

Kadro seçiminde oyuncuların devamlılıklarını dikkate alarak hareket ettiğini aktaran Teknik Direktör Kuntz, “Göreve geleli yeterince zaman oldu diyebilirim. Artık görevimde yeni değilim. Her takım kendi oyuncusunu milli takımlarda görmek isteyebilir. Bu da normal bir durum. Çağlar kaliteli bir isim fakat Süper Lig’de devamlı süre alan ve iyi performans sergileyen oyunculara haksızlık etmek istemem. Öte yandan Çağlar’ın kendisi ve takımı ile görüşmelerim var. Kendisinden ve durumunda haberdarım. Çağlar, milli takıma seçildiği her dönemde ekip için elinden gelenin en iyisini yaptı. Bunun farkındayız. Biz bir aileyiz ve aldığımız kararlarda diğer aile bireylerinin vereceği destek, ailenin ayakta kalabilmesinin en önemli destekçisi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Sabit bir kaleci ile oynamak daha avantajlı”

Beşiktaş’tan aday kadroya dahil edilen kaleci Mert Günok ile ilk defa çalışacağını da hatırlatan Stefan Kuntz, “Son hazırlık maçlarında denemeler yaptık. Normal şartlarda sabit bir kaleci ile oynamanız her zaman daha avantajlı olur. Ama sizden ricam bize birkaç gün verin, Mert Günok ilk kez birlikte çalışacağım bir oyuncu. Kendisi ile biraz vakit geçireceğim ve kaleciler hakkında kararımızı da ona göre vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“Arda, ufak ufak da olsa olumlu adımlar attı”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Arda Güler’le ilgili düşüncelerini ise şöyle aktardı:

“Kasım ayından bu yana ufak ufak da olsa olumlu adımlar attı. Bugün kadroda yer alan tüm oyuncularımız önümüzdeki iki maçta bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncular. Arda Güler de bunlardan bir tanesi.”

Öte yandan ilk kez milli takıma seçilen Umut Nayir ile bir konuşma yaptığını da söyleyen Kuntz, “Umut Nayir’i gördüğümde ona söylediğim şey; ’Ben 29 yaşında Almanya A Milli Takımı’na seçildim ve Avrupa Şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Kendi görev sürecini de kısaca değerlendiren 60 yaşındaki çalıştırıcı, “Dünya Kupası Elemeleri’ne katıldığımız için memnunduk ama Portekiz’e elendiğimiz için tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Haziran ayındaki maçlarda sergilenen performanstan memnundum. Uluslar Ligi’nde bir üst kademeye yükselmek beni memnun etti tabii ki. Son oynadığımız uluslararası maçlardan memnun kalmadım. Avrupa Şampiyonası ile ilgili tek memnun edecek şey turnuvaya katılmak olacaktır” diyerek sözlerini noktalandırdı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da toplantıda hazır bulundu.