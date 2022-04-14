Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta maç programı ve hakem kadrosu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında heyecan yarın, 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Kayserispor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın 20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük 20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor 16 Nisan Cumartesi 13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor 16.00 Altay - Medipol Başakşehir 16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor 20.30 Fenerbahçe - Göztepe 17 Nisan Pazar 13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK 16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor 20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş 18 Nisan Pazartesi 20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler: