Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Mahir Emreli’nin kale önüne doğru sert çevirdiği topu son anda kaleci Muslera kontrol etti.
17. dakikada Oliveira’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
23. dakikada Oliveira’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi’nin uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada yapılan ortada seken topa ceza sahası içi sağ çaprazında Boey’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem’in pasında Rashica topu rakibinden kurtarıp vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1
45+5. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaan’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Furkan Ürün xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis x (Paz dk. 33 ?), Mahir Emreli x, Pozuelo xx, Moreno xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel, Diouf
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Kaan Ayhan xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Dubois xx, Oliveira xx, Berkan Kutlu xx, Barış Alper Yılmaz xx, Rashica xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Icardi xx
Yedekler: Okan Kocuk, Torreira, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin Bayram, Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Rashica (dk. 31) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mahir Emreli, Ahmet Oğuz (Konyaspor), Berkan Kutlu, Icardi (Galatasaray)