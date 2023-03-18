Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Mounir’in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan’ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
70. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak,
sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx, Eysseric xx (Ali Sühan Demirel dk. 88 ?), Malsa x (Aytaç Kara dk. 73 x), Hadjradinovic xx, Gholizadeh xx, Mounir xx (Ahmet Emin Engin dk. 80 ?), Fall xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Mustafa Eskihellaç, Berat Kalkan, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Glumac xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Mrsic xx (Serkan Göksu dk. 73 x), Oğuz Gürbulak xx (Kayode dk. 87 ?), Avounou xx (Onur Ayık dk. 61 x), Geraldo xx (Sackey dk. 87 ?), Gheorghe x (Kartal Kayra Yılmaz dk. 61 x), Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Şanlıtürk, Sekidika
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 29) (Kasımpaşa) Mrsic (dk. 41) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Eysseric (Kasımpaşa) Serkan Göksu (Ümraniyespor)