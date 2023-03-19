Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada savunma arkasına atılan pasta sağ tarafta topla buluşan Keny, ceza sahasına gönderdiği topa sağ ayağıyla Figueiredo’nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Aleksic’in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Figueiredo sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Rayyan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
68. dakikada sol taraftan Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Touba’nın kafa vuruşunda yerden seken top direğe de çarptı, sonrasında kaleci Batuhan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Aleksic’in kullandığı taçta sol tarafta topla buluşan Berkay Özcan’ın ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+2. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışı sağ tarafından Borini’nin önünde kaldı. Borini’nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan’ın elinden kaçırdığı top kale önünde Diagne’nin önünde kaldı. Diagne, meşin yuvarlağı kaleci Volkanı’ın üzerinden ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Levent Mercan xx, Bertolacci xx (Ozdoev dk. 71 x), Ricci xx (Lawrance dk. 90+4 ?), Shukurov xx (Feghouli dk. 90+4 ?), Colley xx (Ljajic dk. 75 x), Borini xx, Diagne xx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Rodrigues, Lobjanidz, Kerim Frei, Burak Kapacak, Salih Dursun
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Biglia xx (Berkay Özcan dk. 78 x), Keny xx (Szysz dk. 78 x), Serdar Gürler xx, Aleksic xx, Figueiredo xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Okaka, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Borini (dk. 45+4 pen.), Diagne (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük), Aleksic (dk. 42), Serdar Gürler (dk. 90+1) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (Devre arası) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Rayyan, Shukurov (Fatih Karagümrük), Duarte (Başakşehir),