Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Saiz’in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada N’jie’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
71. dakikada Saiz’in pasında ceza sahası içinde topla N’Jie’nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
75. dakikada Saiz’in ortasında ceza sahası içinde Atakan topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, topu ağlara yolladı. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bahtiyar Birinci xx, İlker Takpak xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Appindangoye xx, Murat xx, Ziya xx, Saiz xxx (Hakan dk. 87 ?), Cofie xxx, Ulvestad xx, N’jie xx (Medina dk. 88 ?), Erdoğan xx (Musa dk. 90+5 ?), James xx (Yatabare dk. 83 ?)
Yedekler: Muammer, Camara, Keita, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Gökhan xx (Bahadır dk. 59 xx), Radokovic xx, Atakan xx, Kitsiou xx, Hasan xx, Taylan xx, Diack xx (Dkanovic dk. 72 xx), Emre xx (Gökhan dk. 82 ?), Zahid xx (Oko dk. 82 ?), Milson xx (Chatzigiovanis dk. 59 xx), Sowe xx
Yedekler: Moreira, Mujakic, Beridze, Arda Ünyay, Arda Kızıldağ
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Gol: Cofie (dk. 23), Saiz (dk. 77 pen.) (Sivasspor)