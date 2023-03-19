Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında D.G. Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında D.G. Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bahtiyar Birinci xx, İlker Takpak xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Murat xx, Ziya xx, Saiz xx, Cofie xxx, Ulvestad xx, N’jie xx, Erdoğan xx, James xx
Yedekler: Muammer, Yatabare, Camara, Musa, Keita, Medina, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Gökhan xx, Radokovic xx, Atakan xx, Kitsiou xx, Hasan xx, Taylan xx, Diack xx, Emre xx, Zahid xx, Milson xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır, Chatzigiovanis, Moreira, Dkanovic, Mujakic, Beridze, Arda Ünyay, Oko, Arda Kızıldağ, Gökhan
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Gol: Cofie (dk. 23) (Sivasspor)