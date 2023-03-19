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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında D.G. Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 19.03.2023, 16:55
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında D.G. Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bahtiyar Birinci xx, İlker Takpak xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Murat xx, Ziya xx, Saiz xx, Cofie xxx, Ulvestad xx, N’jie xx, Erdoğan xx, James xx

Yedekler: Muammer, Yatabare, Camara, Musa, Keita, Medina, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Gökhan xx, Radokovic xx, Atakan xx, Kitsiou xx, Hasan xx, Taylan xx, Diack xx, Emre xx, Zahid xx, Milson xx, Sowe xx

Yedekler: Bahadır, Chatzigiovanis, Moreira, Dkanovic, Mujakic, Beridze, Arda Ünyay, Oko, Arda Kızıldağ, Gökhan

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Gol: Cofie (dk. 23) (Sivasspor)

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