Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Koulouris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon VAR kararının ardından gol değeri kazandı. 1-0
22. dakikada sol kanattan Rossi’nin ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson’dan geri döndü.
35. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında arka direkte Diego Rossi kafayla topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
42. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Umut Guneş xx, Efecan Karacan xx, Efkan Bekiroğlu xx, Caveleiro xx, Candeias xx, Rassoul xx, Koulouris xxx, Yusuf Özdemir xx, Lusamba xx
Yedekler: Yusuf Karaöz, Ahmet Gulay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf, Oğuz Aydın, Mahgoub, Doumbıa
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Henrique xx, Samet Akaydin xx, Jayden Oosterwolde xx (Bright Osayi-Samuel dk. 17 x), Willian Arao xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, İsmail Yüksek xx, Joao Pedro xx, Diego Rossi xxx, Enner Valencia xx
Yedekler: İrfan Can, Serdar Aziz, Mert Hakan, Arda Guler, King, Serdar Dursun, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Koulouris (dk. 4) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Furkan Bayır (Alanyaspor)