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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 19.03.2023, 20:05
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Koulouris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon VAR kararının ardından gol değeri kazandı. 1-0

22. dakikada sol kanattan Rossi’nin ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson’dan geri döndü.

35. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında arka direkte Diego Rossi kafayla topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Umut Guneş xx, Efecan Karacan xx, Efkan Bekiroğlu xx, Caveleiro xx, Candeias xx, Rassoul xx, Koulouris xxx, Yusuf Özdemir xx, Lusamba xx

Yedekler: Yusuf Karaöz, Ahmet Gulay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf, Oğuz Aydın, Mahgoub, Doumbıa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Henrique xx, Samet Akaydin xx, Jayden Oosterwolde xx (Bright Osayi-Samuel dk. 17 x), Willian Arao xx, Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx, İsmail Yüksek xx, Joao Pedro xx, Diego Rossi xxx, Enner Valencia xx

Yedekler: İrfan Can, Serdar Aziz, Mert Hakan, Arda Guler, King, Serdar Dursun, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Gol: Koulouris (dk. 4) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Furkan Bayır (Alanyaspor)

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