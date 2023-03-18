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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 18.03.2023, 19:54
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Eze’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte yükseklik kazandı. Ceza yayı üzerinde topa sahip olan Masuaku’nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada sağ taraftan Ghezzal’in kullandığı köşe atışında arka direkte Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Onur Bulut xx, Tayyip Sanuç xx, Colley xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Hadziahmetovic xx, Ghezzal xxx, Cenk Tosun xxx, Gedson xx, Aboubakar xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Redmond, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Loshaj xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Lokilo xx, Muammer Sarıkaya xx, Ba xx, Ethemi xx, Deli xx, Eze xx

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Mehremic, Onur Ergün, Kerem Şen, Veliu, Emir Kaan Gültekin, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Cenk Tosun (dk. 42) (Beşiktaş)

Sarı kart: Duhan Aksu (İstanbulspor)

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