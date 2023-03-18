Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - FTA Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
0 yendi.
0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cherif Ndiaye, Veysel Sarı ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cherif Ndiaye’nin şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.
66. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Güray Vuray’ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
83. dakikada Onyekuru’nun pasında ceza sahası önünde Emre Akbaba’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
86. dakikada Emre Akbaba ile verkaç yapan Onyekuru’nun kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan dışarı gitti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Mert xx, Semih xx, Rodrigues xx, Yusuf xx (Onyekuru dk. 73 x), Stambouli xx, N’diaye xx (Morel dk. 90+2 ?), Akintola xx (Gulbrandsen dk. 86 ?), Emre xx, Cherif Ndiaye xx (Gökhan İnler dk. 73 x)
Yedekler: Karacic, Manev, İsmail Çokçalış, Furkan Soyalp, Soni, Ali Boyacı
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
FTA Antalyaspor: Helton Leite x, Floranus xx (Nakajima dk. 46 x), Veysel xx, Emrecan xx, Güray xx (Cemali Sertel dk. 87 ?), Ndao xx (Ömer Toprak dk. 61 x), Bünyamin xx (Ghacha dk. 73 x), Ufuk xx, Larsson xx, Fredy xx (Bertuğ Yıldırım dk. 61 x), Wright xx
Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mampasi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Emre Akbaba (dk. 33), Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Mert Çetin (Adana Demirspor), Veysel Sarı, Ömer Toprak (Antalyaspor)