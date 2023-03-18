Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Larsson’un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin dışarı çıktı.
15. dakikada orta sahada topu bir anda önünde bulan Wright kaleye uzak mesafeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
27. dakikada Wright’ın ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.
33. dakikada Yusuf Sarı ceza sahası dışından şutunu çekerken top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulunan Emre Akbaba düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı şutunu çekti, top savunmadan sekerek Cherif Ndiaye’nin önünde kaldı. Cherif Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Mert xx, Semih xx, Rodrigues xx, Yusuf xx, Stambouli xx, N’diaye xx, Akintola xx,
Emre xx, Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Karacic, Morel, Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Soni, Gökhan İnler, Ali Boyacı
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Antalyaspor: Helton Leite xx, Floranus xx, Veysel xx, Emrecan xx, Güray xx, Ndao xx, Bünyamin xx, Ufuk xx, Larsson xx, Fredy xx, Wright xx
Yedekler: Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Bertuğ Yıldırım, Ömer Toprak, Nakajima, Mampasi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Emre Akbaba (dk. 33), Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Mert Çetin (Adana Demirspor)