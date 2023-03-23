Spor Toto 1. Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta heyecanı yarın, 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Denizlispor - Boluspor :Çağdaş Altay

20.00 Samsunspor - Altınordu: Arda Kardeşler

25 Mart Cumartesi

13.30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği: Alper Akarsu

13.30 Tuzlaspor - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Altay - Manisa FK: Alpaslan Şen

26 Mart Pazar

13.30 Bodrumspor - Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın