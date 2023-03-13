Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 5-0 yendi. Eyüpspor’un puan kaybıyla birlikte Samsunspor ligin yeni lideri oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 5-0 yendi. Eyüpspor’un puan kaybıyla birlikte Samsunspor ligin yeni lideri oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada korner vuruşunda ceza sahası önünde topu önünde bulan Soner Gönül’ün şutunu kaleci Gkelios kurtardı.
10. dakikada Soner Aydoğdu’nun kalenin karşısından çektiği şutta kaleci Gkelios topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
32. dakikada meşin yuvarlağın Koutroumpis’in eline çarpması sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet Sağat gole çevirdi. 1-0
55. dakikada ceza sahası cephesinden topa sertt vuran Soner Aydoğdu’nun şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.
71. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornere iyi yükselen Yunus Emre Çift’in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana sıfıra yakın bir yerden vurduğu şutta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
85. dakikada defanstan seken topu önüne bulan Emre Demir, oyuna girdikten saniyeler sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0
90. dakikada Berkan’ın ortasına iyi vuran Bandırmasporlu Atabey’in şutunu kaleci Szumski iki hamlede çeldi.
90+1. dakikada defansta 2 kişiyi geçen Fofana kalecinin sağından topu filelere yolladı. 5-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Nurettin Demir xx, Buğra Semercioğlu xx
Samsunspor: Jakup Szumski xx, Yunus Emre Çift xxx, Alim Öztürk xx (Emre Demir dk. 84 xx), Osman Çelik xx, Soner Gönül xx, Kadeem Harris xxx, Ait Bennasser xx, Celil Yüksel x (Cihan dk. 65 x), Soner Aydoğdu xx (Yusuf Emre dk. 76 x) Ahmet Sağat xx (Tanque dk. 76 x), Gaettan Laura xx (Fofana dk. 65 xxx)
Yedekler: Aykut, Ali, Tomane, Ali Kaan, Bedirhan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios x, Okan Alkan x (Berkan dk. 85 ?), Sergen Piçinciol x, Georgios Koutroumpis x, Emre Kaplan x, Oğuz Kaan Güçtekin x, Aksel Aktaş x (Tetteh dk. 46 x), Nikola Terzic x (Alpay dk. 37 x), Levent Ayçiçek x, Cebio Soukou x, İvan Saponjic x (Atabey dk. 85 ?)
Yedekler: Hüseyin, Erdem, Arda, İsmet, Emir, Caner
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Ahmet Sağat (dk. 32 pen.) Yunus Emre (dk. 71) Fofana (dk. 80 ve 90+1), Emre Demir (dk. 85) (Samsunspor)
Kırmızı kartlar: Koutroumpis (dk. 29), Soukou (dk 73) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Sergen, Oğuz, Saponjic (Bandırmapsor)