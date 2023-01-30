Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Erzurumspor FK: 1
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor’u 2-1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğe yükseldi.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor’u 2-1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğe yükseldi.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Fofana’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Laura’nın şutu üstten auta çıktı.
28. dakikada Eren’in ortasına iyi yükselen Orhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
30. dakikada Ali Kaan’ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Tanque’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
45+5. dakikada Alim kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, hakem VAR uyarısıyla pozisyonda faul nedeniyle golü iptal etti.
55. dakikada Soner’in ortasına iyi yükselen Osman’ın kafa vuruşunda top üst direği sıyırarak auta çıktı.
76. dakikada Laura’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Osman’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
90+5. dakikada defanstan atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Polat’ın şutunu kaleci Rıdvan kurtardı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mehmet Kapluhan xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Samsunspor: Jakup Szumski x, Zeki Yavru x, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik xxx (Ahmet Sağat dk. 80 x), Celil Yüksel x (Soner Aydoğdu dk. 61 x), Ali Kaan Güneren x (Yusuf Abdioğlu dk. 61 x), Soner Gönül x, Gaetan Laura xx, Moryke Fofana x (Cihan dk. 80 x), Douglas Tanque xx (Polat dk. 90+3 ?)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Ali Ülgen, Yusuf Emre, Tomane
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Erzurumspor FK: Rıdvan Yağcı x, Mustafa Yumlu x, Mustafa Akbaş x, Ufuk Budak x (Muhammed dk. 84 ?), Herolind Shala x, Batuhan Artaslan xx, Orhan Ovacıklı xx (Celal dk. 68 x), Özgür Sert x (Alican dk. 84 ?), Cengizhan Bayrak x, Eren Tozlu x, Samuel Olanare xx
Yedekler: Fırat Aymak, Bergdich, Fırat Şaşi, Eyüp, Yakup, Güney, Muhammet
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Tanque (dk.30), Osman (dk. 76) (Samsunspor), Orhan (dk. 28) (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Cengizhan (90+2) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Fofana, Alim, Soner Aydoğdu (Samsunspor), Eren (Erzurumspor FK)