Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bodrumspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Sakaryaspor’da Bülent Uzun’un sol kanattan vuruşu az farkla dışarıya gitti.
21. dakikada Odise Roshi, savunma arkasına sarkan Akyüz’e pas attı. Akyüz, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
44. dakikada Sakaryaspor’da Michal Nalepa’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Odise Roshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
49. dakikada Kenan Özer serbest vuruştan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
56. dakikada Burak Süleyman’ın sağ çaprazdan vuruşu, Bodrumsporlu oyuncuya çarparak kalenin yanından az farkla kornere çıktı.
73. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sousa kornere çeldi.
77. dakikada sağ Roshi’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.
83. dakikada Sakaryaspor’da Odise Roshi’nin ceza sahasına çevirdiği topu, Bülent Uzun kafayla ağlarla buluşturdu. 2-1
90+4. dakikada Hadi Sacko’nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci topu kornere çeldi.
90+5. dakikada Sacko’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Sousa kurtardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman xx, Murat Şener xx, Muhammet Ali Doğan xx, Fatih Tokail xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Isaac Donkor xx, Zdravko Dimitrov xx (Hadi Sacko dk. 46 x), Michal Jan Nalepa xx (Dmytro Grechyshkin dk. 86 ?) Odise Roshi xx, Deni Milesovic xx (Oğuzhan Akgün dk. 53 x (Hakan Yavuz dk. 70 x)), İbrahim Has xx, Bülent Uzun xx, Mehmet Akyüz xx (Burak Süleyman dk. 46 xx), Oğuz Yıldırım xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bodrumspor: Diogo Fesnard Nogueira De Sousa xx, Erkan Değişmez xx (Mert Çayir dk. 85 ?), Hakan Özmert xx (Erdem Çetinkaya dk. 46 x), Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx, Kenan Özer xx (Koray Kılınç dk. 85 ?), Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Gökdeniz Bayrakdar x, Celal Dumanlı x, Cenk Şen xx
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Omar İmeri, Hakan Yeşil, Eren Albayrak, Musah Mohammed, Ali Aytemur
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Odise Roshi (dk. 44), Bülent Uzun (dk. 83) (Sakaryaspor), Kenan Özer (dk. 49) (Bodrumspor)
Kırmızı kart: Celal Dumanlı (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Diogo Sousa (Bodrumspor), Çağlayan Menderes, Nalepa, Roshi (Sakaryaspor)