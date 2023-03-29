Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 4 - Manisa FK: 2
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’nü 4-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’nü 4-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
9. dakikada konuk ekibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Mithat’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Bolasie’nin şutu az farkla auta çıktı.
73. dakikada Benhur Keser’in pasında topla buluşan Bolasi’nin şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
76. dakikada Manisa FK’nin geliştirdiği atakta Burak Altıparmak’ın şutuyla top Çaykur Rizesporlu defans oyuncusuna çarparak ağlara gitti. 2-1
88. dakikada Çaykur Rizespor’un kontratağında topla ilerleyen John Mary’nin pasında Ogün Özçiçek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
90. dakikada süratle rakip ceza sahasına giren Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-2
90+8. dakikada Olawoyin’in pasıyla topla buluşan John Mary’nin vuruşuyla top filelerle buluştu. 4-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Serhat Sağır xx
Çaykur Rizespor: Abdullah x (Emre dk. 60 xx), Halil İbrahim xx (Alberk dk. 79 xx), Seyfettin Anıl xx, Bahadır xx (Sinan dk. 79 xx), Mithat xxx, Ogün xxx, Azubuike xxx, Olawoyin xxx (Mary dk. 78 xxx), Bolasie xxx, Benhur xxx, Kubilay xx (Koray dk. 84 ?)
Yedekler: Sefa, Eren Emre, Alper, Haqı, Emirhan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Manisa FK: Ömer x, Kaan x, Domgjoni x, Ba x (Metehan dk. 47 x), Muhammet x (Anıl dk. 82 ?), Prib x (Muhammed dk. 68 x), Serkan x (Adem dk. 83 xx), Burak Altıparmak xx, Fernandes xx, Burak Çoban xx, Diallo x (Tabla dk. 68 x)
Yedekler: Samet, Gakpa, Umut, Mehmet, Oktay
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Mithat Pala (dk. 9), Bolasie (dk. 73), Ogün Özçiçek (dk. 88), John Mary (dk. 90+8) (Çaykur Rizespor), Burak Altıparmak (dk. 76), Adem Büyük (dk. 90) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Mithat Pala, Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor), Edgar Prib, Serkan Odabaşoğlu (Manisa FK)