Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Pendikspor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

42. dakikada Pendiksporlu oyuncunun sakatlanmasından sonra futbolcular topu taca attı. Taç atışının kullanılmasının ardından Joel Kayamba centilmenlik için topu Pendikspor kalecisine atmak için vuruş yaptı. Kayamba’nın vuruşu sonrasında top kaleye yönelerek ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Pair-play örneği gösteren Bolusporlu oyuncuların tamamı santranın ardından hareket etmeyerek Hasan Kılıç’ın gol atmasına izin verdi. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın kaleden çekilmesiyle Hasan Kılıç meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

57. dakikada Ahmet Ildız ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akababa kornere çeldi.

61. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Leandro Kappel’in ceza sahası içerisinde çevirdiği topa Gökcan Kaya dokunamayarak net gol pozisyonunu kaçırdı.

80. dakikada Boluspor defansının yaptığı hatanın ardından topu kapan Görkem Bitin, sağ kanattan bindirme yapan Adrien Regattin’e pas attı. Regattin’in ise topu Kappel’e aktardı. Bu oyuncunu şutu ağlara gitti. 1-2

90+8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Görkem Bitin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Bersan Duran xx, Cemal Alpay xx

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba x, Hakan Bilgiç xx, Naby Oulare x, Onur Ulaş xx, Bülent Cevahir x, Joel Kayamba x (Berk Yıldız dk. 63 x), Eray Ataseven x (Burak Asan dk. 46 ?), Tugay Kaçar xx (Gökhan Alsan dk. 77 x), Safa Kınalı x (Ibrahima Balde dk. 85 ?), Dejvi Bregu x (Alex De Souza dk. 85 ?), Dino Ndlovu x

Yedekler: Bartu Kulbilge, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Veaceslav Posmac, Arda Köksal

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xxx, Tarık Tekdal xxx, Hasan Hatipoğlu xxx, Ahmed Ildız xx (Mesut Özdemir dk. 75 ?), Adrien Regattin xx (Aias Aosman dk. 90 ?), Hasan Kılıç xxx, Gökcan Kaya xx (Görkem Bitin dk. 75 x), Ferhat Öztorun xxx, Leandro Kappel xxx, Thuram xxx (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Erhan Kara, Ruhan Arda Aksoy, Emircan Çiçek, Efe Sayhan,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Joel Kayamba (dk. 42) (Boluspor), Hasan Kılıç (dk. 42), Leandro Kappel (dk. 78), Görkem Bitim (dk. 90+8) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Leandro Kappel, Tarık Tekdal, Mesut Özdemir (Pendikspor), Gökhan Alsan, Burak Asan (Boluspor)