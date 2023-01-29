Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Jordy Caicedo, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Forvet oyuncusunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı açıklandı.