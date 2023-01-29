Son Dakika
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeyen araç asker eğlencesi yapan grubun arasına daldı. Kazada ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirtildi.
Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Spor 29.01.2023, 21:29
DG Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Jordy Caicedo, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Forvet oyuncusunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı açıklandı.