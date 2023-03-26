Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.