Sivasspor kafilesi Kayseri’ye gitti

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kayseri’ye gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Kayseri’ye hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Emre Gökay, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N’Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Karol Angielski.”

Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James ve Mustapha Yatabare kafilede yer almadı.