Şenol Güneş’ten Alanyaspor karşısında 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor’u ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond’ın yerine Welinton, Dele Alli ve Vincent Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Jackson Muleka, Dele Alli, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar“