Selçuk İnan: "Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, pazar günü oynadıkları Hatayspor maçından sonra geceyi Hatay’da geçirdiklerini ve depreme de İskenderun’da ailesinin yanında yakalandığını belirterek, "Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle takım olarak geceyi Hatay’da geçirdiklerini ve depreme de İskenderun’da ailesinin yanında yakalandığını belirtti. Selçuk İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları ben de yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de, bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.