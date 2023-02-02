Saran Group ve TV+’tan A. Efes’e destek

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A. Efes’e destek vermek için A. Efes-Zalgiris karşılaşmasını birlikte izledi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, EuroLeague’deki Türk temsilcisi A. Efes’e destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan A. Efes - Zalgiris karşılaşmasını birlikte izledi. İkili, geçtiğimiz Kasım ayında İtalya’da oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe maçını yerinde izleyerek EuroLeague’deki bir diğer Türk temsilcisine de destek vermişti.

Saran Group ve TV+’ın spor içeriği alanında 2017’de başlayan uzun soluklu iş birliği güçlenerek devam ediyor. İki şirket arasında yapılan son anlaşmayla EuroLeague’in yanı sıra dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından LaLiga, Serie A, F1, NBA ve NFL gibi geniş yelpazede spor içeriği S Sport ve S Sport2 ile 2025 yılına kadar TV+ ekranlarında spor tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.